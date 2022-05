River Plate, Julian Alvarez nella storia: segna sei gol in una partita. E il City se lo coccola (Di giovedì 26 maggio 2022) Julian Alvarez firma un biglietto da visita decisamente non banale in vista dell’imminente approdo al Manchester City. Impegnato con la maglia del River Plate, dove è rimasto in prestito fino a fine stagione dopo essere stato acquistato dai Citizens a gennaio, il 22enne argentino è entrato nella storia dei Millonarios. Lo ha fatto segnando sei reti nella partita di Coppa Libertadores contro l’Alianza Lima: 8-1 il risultato finale. Una tripletta per tempo per Alvarez: nessun giocatore aveva segnato così tante reti per il River Plate nella stessa partita, e nella competizione sudamericana c’è un solo ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022)firma un biglietto da visita decisamente non banale in vista dell’imminente approdo al Manchester. Impegnato con la maglia del, dove è rimasto in prestito fino a fine stagione dopo essere stato acquistato dai Citizens a gennaio, il 22enne argentino è entratodei Millonarios. Lo ha fattondo sei retidi Coppa Libertadores contro l’Alianza Lima: 8-1 il risultato finale. Una tripletta per tempo per: nessun giocatore avevato così tante reti per ilstessa, ecompetizione sudamericana c’è un solo ...

