Riva del Garda, al via il circuito 2022 dei catamarani GC32 (Di giovedì 26 maggio 2022) Meta privilegiata in tutto il mondo per tutti i maggiori eventi che riguardano le nuove generazioni di vela foil, il Garda Trentino accoglie il ritorno, dopo due anni di stop imposto dal crisi pandemica, dei catamarani GC32. Dopo l’Europeo della nuova classe olimpica iQFoil, la Fraglia Vela Riva dà il via al circuito 2022 della suddetta classe. Livello alto con i catamarani GC32 a Riva del Garda Da oggi, giovedì 26 maggio, a domenica 29, ritornano a Riva del Garda quei catamarani che avevano fatto tanto parlare di sé per quella partecipazione, alle prime regate organizzate dalla Fraglia Vela Riva, del Principe di Montecarlo Pierre Casiraghi. Il ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 26 maggio 2022) Meta privilegiata in tutto il mondo per tutti i maggiori eventi che riguardano le nuove generazioni di vela foil, ilTrentino accoglie il ritorno, dopo due anni di stop imposto dal crisi pandemica, dei. Dopo l’Europeo della nuova classe olimpica iQFoil, la Fraglia Veladà il via aldella suddetta classe. Livello alto con idelDa oggi, giovedì 26 maggio, a domenica 29, ritornano adelqueiche avevano fatto tanto parlare di sé per quella partecipazione, alle prime regate organizzate dalla Fraglia Vela, del Principe di Montecarlo Pierre Casiraghi. Il ...

Advertising

onlybookslover : Segnalazione del libro 'La riva lontana' - BJLiguria : Rapallo: quattro progetti per il futuro del porto turistico Carlo Riva - - guastellae : RT @ciroizzo3: Omero vuole che Enea abbia scavato sulla riva del lago Averna, presso la Solfatara di Pozzuoli, un passaggio per gli inferi,… - ilfoglio_it : Il referendum sulla giustizia rischia di assumere le forme dell’ennesima resa dei conti per la leadership del centr… - semprelibri : RT @ciroizzo3: Omero vuole che Enea abbia scavato sulla riva del lago Averna, presso la Solfatara di Pozzuoli, un passaggio per gli inferi,… -