Ray Liotta morto a 67 anni | da “bravo ragazzo” ad avvocato di Adam Driver

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il mondo del cinema saluta oggi Ray. L’attore si è spento all’età di 67: ad ufficializzare la notizia ci ha pensato Deadline. Noto per il cult Quei bravi ragazzi, targato Martin Scorsese, l’interprete si trovava nella Repubblica Domenicana al momento della scomparsa. Sguardo da duro che gli è valso diversi ruoli in qualità di “cattivo” del grande schermo, Rayè nato il 18 dicembre 1954 nel New Jersey. Viene adottato a soli sei mesi, insieme alla sorella, dalla famiglia Vidimarli-. Sale alla ribalta già a partire dagliOttanta quando, dopo aver stretto amicizia con l’attore Steven Bauer, riesce a lavorare in diverse sitcom e serie tv. Proprio grazie all’allora moglie di Bauer, Melanie Griffith,ottiene uno dei suoi ruoli più famosi in assoluto, ...

