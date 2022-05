Putin sta vincendo la guerra? Avanza in Donbass e nel Mare d' Azov | Gilli | «Spinta propulsiva russa | per Kiev resistere è difficile»

Advertising

GiovaQuez : Comunque se mandiamo armi non va bene, se si fanno telefonate a Putin è troppo poco, se si inviano proposte di pace… - La7tv : #atlantide Guerra in Ucraina, l'intervista di Andrea Purgatori a Rula Jebreal: 'Gli appelli non servono con Putin,… - CarloCalenda : Per i sostenitori delle ragioni di Putin: vi è chiaro che il medesimo sta volutamente provocando una crisi alimentare globale? - FatalError___ : @MarcelloMoscat9 @ladyonorato @alex_orlowski E allora vai a protestare con Putin, è lui che sta minacciando il mondo - MenegazziMarina : RT @EsteriLega: PUTIN, RUSSIA STA DIVENTANDO PIÙ FORTE GRAZIE A SANZIONI (ANSA) - ROMA, 26 MAG - 'La Russia sta diventando un po' più fort… -

... Gianluigi Paragone, che naturalmente è stato inserito nell'elenco dei filo -redatto da ... anche lei nella lista, chiede: 'Può magari spiegare cosa sarebbero gli ZZzzeta e il motivo per cui...'L'Italia è l'unico Paese in cuivincendo qualcosa. E cioèvincendo la battaglia della disinformazione. Non ci sono altri Stati ad essere così inquinati dalla disinformazione russa come da noi. Non ci sono altre Nazioni ...Ai cittadini di Mariupol è stata offerta la possibilità di ottenere il passaporto russo con una procedura accelerata, che non prevede più la registrazione intermedia presso le autorità dell'autoprocla ...Si intensifica l’offensiva russa nel sud. I separatisti: “In Donbass 8mila prigionieri di guerra ucraini”. A Lysychansk 150 civili sepolti in fosse comuni. Scholz: “Mosca non vincerà, no a una pace im ...