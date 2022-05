Peste suina | Zingaretti chiede al governo indennizzi per gli allevamenti laziali

Advertising

Corriere : Ilaria Capua: «La peste suina è un rischio. Lockdown dei maiali se arriva negli allevamenti» - Vincent38939293 : @liliaragnar Sn loro la peste suina. - AntoGiancane : @Zziagenio78 Fondare il partito Peste Suina - chrdioc : ++Un caso di peste suina a Borgo Velino++ - ILBASTARDO6TU : Ma porca di quella troia con la peste suina??Eccheccazzo?? #leredità -

Genova . "Abbiamo dato indicazioni a tutte le Regioni di predisporre dei piani per una sensibile riduzione dei cinghiali fino al 50% in alcune Regioni, vi è la proposta di un decreto che mi auguro ...In questi giorni si parla molto di, presente sul nostro territorio nazionale. Quanto è importante la figura del veterinario pubblico per prevenire questo tipo di situazioni "La...RIETI - L’Istituto Zooprofilattico ha comunicato un nuovo caso positivo su una carcassa di cinghiale, questa volta nella zona di Borgo Velino in provincia di Rieti. I servizi ..."Abbiamo dato indicazioni a tutte le Regioni di predisporre dei piani per una sensibile riduzione dei cinghiali fino al 50% in alcune Regioni, vi è la proposta di un decreto che mi auguro venga approv ...