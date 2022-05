"Non posso dirlo in pubblico ma...". Lucio Caracciolo mai visto così: Lilli Gruber spiazzata (Di giovedì 26 maggio 2022) Simpatico siparietto a Otto e Mezzo tra Lilli Gruber e Lucio Caracciolo. In chiusura di puntata, mettendo per un attimo da parte la guerra in Ucraina e i risvolti politici della telefonata tra Mario Draghi e Vladimir Putin, la padrona di casa ha chiesto al direttore di Limes, noto tifoso giallorosso, come ha festeggiato la vittoria della Roma nella finale di Conference League. “Forse non è bene che lo rendo pubblico - ha scherzato Caracciolo, strappando una risata alla Gruber e agli altri ospiti - ma ho festeggiato. La vittoria di questa coppa da fuori è vista come qualcosa che non vale molto, ma ha prodotto effetti a Roma che sarebbero immaginabili da altre parti. Esiste una comunità romanista che si ritrova in una situazione che non conosceva più da circa 20 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Simpatico siparietto a Otto e Mezzo tra. In chiusura di puntata, mettendo per un attimo da parte la guerra in Ucraina e i risvolti politici della telefonata tra Mario Draghi e Vladimir Putin, la padrona di casa ha chiesto al direttore di Limes, noto tifoso giallorosso, come ha festeggiato la vittoria della Roma nella finale di Conference League. “Forse non è bene che lo rendo- ha scherzato, strappando una risata allae agli altri ospiti - ma ho festeggiato. La vittoria di questa coppa da fuori è vista come qualcosa che non vale molto, ma ha prodotto effetti a Roma che sarebbero immaginabili da altre parti. Esiste una comunità romanista che si ritrova in una situazione che non conosceva più da circa 20 ...

Advertising

GiovaQuez : Castellina: 'Non è che Zelensky può decidere il nostro futuro. Dei capi di governo responsabili devono capire che n… - Asnicar__Brenda : amori italiani, qui vi lascio il link di #BandidaRecords cosí vi imparate le nuovi canzoni… faró dei show in almeno… - AngeloCiocca : 'In passato ho votato per i democratici perché erano (prevalentemente) il partito della gentilezza. Ora sono divent… - _ros4_ : RT @leoolonghii: le persone che ti chiedono 'posso chiamarti?' sono così carine è ovvio che non puoi - _fireproofxx : le mie foto sul muro si stanno staccando, lo scotch di carta non tiene ?? consigli su cosa posso usare? -