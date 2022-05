MotoGP GP Mugello 2022, A. Espargarò: “Dopo il rinnovo c’è più pressione” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Dopo il rinnovo c’è più pressione sulle mie spalle. Sono felice di essere arrivato in Italia Dopo gli ultimi risultati. La gara? I primi giri saranno decisivi, soprattutto contro la Ducati che è sempre veloce sul rettilineo. Inoltre abbiamo un paio di cose nuove da provare per questo fine settimana, in particolare sull’aerodinamica e la situazione sembra promettere bene”. Queste le parole di Aleix Espargaro, pilota dell’Aprilia, durante la conferenza stampa del Gran Premio d’Italia di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 maggio 2022) “ilc’è piùsulle mie spalle. Sono felice di essere arrivato in Italiagli ultimi risultati. La gara? I primi giri saranno decisivi, soprattutto contro la Ducati che è sempre veloce sul rettilineo. Inoltre abbiamo un paio di cose nuove da provare per questo fine settimana, in particolare sull’aerodinamica e la situazione sembra promettere bene”. Queste le parole di Aleix Espargaro, pilota dell’Aprilia, durante la conferenza stampa del Gran Premio d’Italia di. SportFace.

