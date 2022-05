Mkhitaryan all'Inter, è fatta: ecco il primo colpo dei nerazzurri (Di giovedì 26 maggio 2022) L'Inter piazza il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Henrikh Mkhitaryan, a partire dal 1 luglio, indosserà infatti la maglia nerazzurra. Il club di Steven Zhang ha trovato l'accordo con l'armeno, che... Leggi su europa.today (Di giovedì 26 maggio 2022) L'piazza ildi mercato in vista della prossima stagione. Henrikh, a partire dal 1 luglio, indosserà infatti la maglia nerazzurra. Il club di Steven Zhang ha trovato l'accordo con l'armeno, che...

Advertising

Gazzetta_it : Mkhitaryan all'Inter, ci siamo! Ha deciso, lascia la Roma - CorSport : #Mkhitaryan all'#Inter, è fatta ?? - marcoconterio : ?????? Henrikh #Mkhitaryan all'#Inter. Per il @CorSport affare chiuso: contratto biennale a 3,5 milioni di euro a stagione. - CalcioWeb : Innesto a sorpresa in casa #Inter: è fatta per l'arrivo a parametro zero di #Mkhitaryan, l'armeno lascia la Roma - DonaFCIM : #Mkhitaryan all' #Inter, è fatta! (vedremo…) -