Mediaset, un addio devastante | I fan non possono crederci: la tv perde un pezzo grosso (Di giovedì 26 maggio 2022) Un fulmine a ciel sereno per Mediaset e per tutti i fan di quello che è senza dubbio uno dei conduttori televisivi più apprezzati tra il pubblico. Dopo aver fatto dolorosamente i conti con l’addio di Alessia Marcuzzi, che all’incirca un anno fa ha deciso di abbandonare la squadra di Mediaset, il colosso televisivo di Silvio Berlusconi dovrà fare a meno anche di un altro popolarissimo conduttore. Si tratta di Nicola Savino, come riportato dal sito Pipol TV, che sostiene come la notizia dell’addio di Savino sia ormai ufficiale. Dopo l’estate, quindi, il conduttore lascerà Mediaset per accasarsi a Tv8, dove gestirà due format: il primo andrà in onda nella fascia dell’access time (ovvero la fascia oraria successiva al preserale, individuabile tra la fine del telegiornale della sera e ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 26 maggio 2022) Un fulmine a ciel sereno pere per tutti i fan di quello che è senza dubbio uno dei conduttori televisivi più apprezzati tra il pubblico. Dopo aver fatto dolorosamente i conti con l’di Alessia Marcuzzi, che all’incirca un anno fa ha deciso di abbandonare la squadra di, il colosso televisivo di Silvio Berlusconi dovrà fare a meno anche di un altro popolarissimo conduttore. Si tratta di Nicola Savino, come riportato dal sito Pipol TV, che sostiene come la notizia dell’di Savino sia ormai ufficiale. Dopo l’estate, quindi, il conduttore lasceràper accasarsi a Tv8, dove gestirà due format: il primo andrà in onda nella fascia dell’access time (ovvero la fascia oraria successiva al preserale, individuabile tra la fine del telegiornale della sera e ...

