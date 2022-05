Marialaura De Vitis è fidanzata? Spunta un presunto ragazzo: Mirko Gancitano interviene (Di giovedì 26 maggio 2022) LolloG (all’anagrafe Lorenzo Orsini), rapper venuto alla ribalta per alcune questioni di gossip, interviene nella pagina Instagram The Pipol TV e si presenta come l’ipotetico fidanzato di Marialaura De Vitis, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi. Marialaura De Vitis è fidanzata? Spunta un presunto ragazzo Il cantante spiega alla pagina Instagram citata prima, di essere venuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 26 maggio 2022) LolloG (all’anagrafe Lorenzo Orsini), rapper venuto alla ribalta per alcune questioni di gossip,nella pagina Instagram The Pipol TV e si presenta come l’ipotetico fidanzato diDe, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi.DeunIl cantante spiega alla pagina Instagram citata prima, di essere venuto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

