“Mamma, devo dirti una cosa”. Isola, Alessandro Iannoni: messaggio per Carmen Di Pietro (Di giovedì 26 maggio 2022) Isola dei Famosi, la dedica di Alessandro Iannoni a Carmen Di Pietro arriva a pochi giorni dall’addio all’Isola dei Famosi. Un addio necessario dopo l’annuncio del prolungamento del reality di un ulteriore mese. A spiegare tutto era stato lui: “La verità è che devo studiare: ho gli esami all’università, e non posso rimandare. Non me lo posso permettere, sono anche indietro di tre esami. Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso più restare qua. Lo so, si tratterebbe di un mese, non è tanto”. “Però sono fermo sulla mia decisione, non posso trattenermi qui ancora. Mi spiace tantissimo andarmene, ma devo pensare al mio futuro. La scuola viene prima di tutto”. Alessandro Iannoni non era ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)dei Famosi, la dedica diDiarriva a pochi giorni dall’addio all’dei Famosi. Un addio necessario dopo l’annuncio del prolungamento del reality di un ulteriore mese. A spiegare tutto era stato lui: “La verità è chestudiare: ho gli esami all’università, e non posso rimandare. Non me lo posso permettere, sono anche indietro di tre esami. Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso più restare qua. Lo so, si tratterebbe di un mese, non è tanto”. “Però sono fermo sulla mia decisione, non posso trattenermi qui ancora. Mi spiace tantissimo andarmene, mapensare al mio futuro. La scuola viene prima di tutto”.non era ...

Advertising

antomar67 : RT @sabripillot: Con Giulio non facevamo molte telefonate(..) avevamo mail, la chat, Skype. Le telefonate inaspettate di Giulio erano di so… - lesterjobel : RT @sabripillot: Con Giulio non facevamo molte telefonate(..) avevamo mail, la chat, Skype. Le telefonate inaspettate di Giulio erano di so… - epiphanyxksj : ho ordinato 2 cose per mia mamma e ora devo rimettere i soldi sulla carta per comprare l'album - queenanxiety44 : la mia sveglia preferita della kinder di daffy duck è stata presa nel 1997, cioè ma scherziamo quanti secoli ho? ai… - FabioFerrari66 : 'no mamma non posso venire devo studiare' -