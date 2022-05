Incendio a Stromboli, cosa sappiamo: quali autorizzazioni erano state date alla produzione della fiction e dov’erano i pompieri (Di giovedì 26 maggio 2022) “Ho autorizzato solo le riprese, non le fiamme”, chiarisce subito Marco Giorgianni, sindaco di Lipari, comune che comprende tutte le Eolie tranne Salina. Nell’autorizzazione delle riprese però “si faceva riferimento a dei fuochi e che sarebbero supportati da una squadra dei vigili del fuoco, io ho specificato che per quello non ero io l’autorità preposta, perciò se qualcuno li ha autorizzati, non sono stato di certo io”, spiega il primo cittadino. Cos’è successo a Stromboli: chi ha appiccato l’Incendio che ha “devastato l’isola” e in cui solo “per un miracolo non c’è scappato il morto”? A chiarirlo sarà un’inchiesta della procura di Barcellona Pozzo di Gotto, un fascicolo aperto contro ignoti. Nel frattempo i carabinieri sono al lavoro sull’isola per verificare le responsabilità. In queste ore stanno interrogando la troupe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “Ho autorizzato solo le riprese, non le fiamme”, chiarisce subito Marco Giorgianni, sindaco di Lipari, comune che comprende tutte le Eolie tranne Salina. Nell’autorizzazione delle riprese però “si faceva riferimento a dei fuochi e che sarebbero supportati da una squadra dei vigili del fuoco, io ho specificato che per quello non ero io l’autorità preposta, perciò se qualcuno li ha autorizzati, non sono stato di certo io”, spiega il primo cittadino. Cos’è successo a: chi ha appiccato l’che ha “devastato l’isola” e in cui solo “per un miracolo non c’è scappato il morto”? A chiarirlo sarà un’inchiestaprocura di Barcellona Pozzo di Gotto, un fascicolo aperto contro ignoti. Nel frattempo i carabinieri sono al lavoro sull’isola per verificare le responsabilità. In queste ore stanno interrogando la troupe ...

vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta inte… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - LaStampa : Stromboli, la procura apre un’inchiesta per l’incendio divampato sul set della fiction sulla Protezione Civile con… - ilgrilloparlan2 : RT @fattoquotidiano: Incendio a Stromboli, cosa sappiamo: quali autorizzazioni erano state date alla produzione della fiction e dov’erano i… - fattoquotidiano : Incendio a Stromboli, cosa sappiamo: quali autorizzazioni erano state date alla produzione della fiction e dov’eran… -