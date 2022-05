Il nullismo del Conte descamisado fa affondare i Cinquestelle (Di giovedì 26 maggio 2022) Da quando si è messo in testa di fare da noi la parte che in Francia con ben altra coerenza sta facendo Jean-Luc Mélénchon, Giuseppe Conte sta perdendo pezzi proprio dal lato dei grillini più movimentisti e Contestatori del governo Draghi, e senza peraltro incantare nessun esponente della sinistra radicale e massimalista esterna al M5s (in questa zona della politica attenti ai movimenti di Luigi De Magistris). Che fallimento: proprio vero che c’è sempre uno più puro che ti epura, specie se non sei credibile. In fondo il caso di Dino Giarrusso, l’ex Iena diventato europarlamentare grillino, uno degli arruffapopoli più “televisivi” che ha annunciato proprio in tv, a La7, il suo abbandono del Movimento, racconta esattamente questo: che l’avvocato già sodale di Matteo Salvini non incanta più nessuno, tantomeno nella sua ultima incarnazione barricadera con ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 26 maggio 2022) Da quando si è messo in testa di fare da noi la parte che in Francia con ben altra coerenza sta facendo Jean-Luc Mélénchon, Giuseppesta perdendo pezzi proprio dal lato dei grillini più movimentisti estatori del governo Draghi, e senza peraltro incantare nessun esponente della sinistra radicale e massimalista esterna al M5s (in questa zona della politica attenti ai movimenti di Luigi De Magistris). Che fallimento: proprio vero che c’è sempre uno più puro che ti epura, specie se non sei credibile. In fondo il caso di Dino Giarrusso, l’ex Iena diventato europarlamentare grillino, uno degli arruffapopoli più “televisivi” che ha annunciato proprio in tv, a La7, il suo abbandono del Movimento, racconta esattamente questo: che l’avvocato già sodale di Matteo Salvini non incanta più nessuno, tantomeno nella sua ultima incarnazione barricadera con ...

