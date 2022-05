Guerra del grano e aumento flussi di migranti | l’allarme dell’intelligence e del Viminale

Advertising

rulajebreal : Quando un famigerato criminale di guerra diventa pacifista. Henry Kissinger ha sostenuto la dittatura di #pinochet… - caritas_milano : Nel mondo 276milioni di persone soffrono di fame acuta. Altri 47milioni si stanno aggiungendo a causa della #guerra… - La7tv : #lariachetira Pier Luigi Bersani (Articolo Uno): 'A poco a poco, con questa storia della democrazia contro le autoc… - SergioLibeccio : RT @PrudenzanoAnton: Ecco i #libri più venduti nel primo quadrimestre del 2022 (nella top 100 tanti titoli legati alla guerra) https://t.c… - i8img : RT @MT_Meli_: I guerrafondai del PD, dopo aver negato qualsiasi forma di mediazione e spinto per la guerra totale, si accorgono dell’emerge… -

RaiNews

...i quattro Paesi hanno chiesto di "creare un meccanismo internazionale di compensazione della... come ha detto il commissario Ue alla Giustizia Didier Reynders al terminecollegio dei ......folleper procura che il nostro premier sta conducendo in territorio ucraino. Dunque il dibattito sul tema 'reddito di cittadinanza' ha tutti i requisiti dell'ennesima frode nei confronti... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 91 Inoltre, verrà analizzato il trend, in crescita del 20% in tutta Italia, che prevede la manomissione delle valvole del gas per evitare i rincari delle bollette. Nel corso della serata, ampio spazio ve ...La Russia sta intensificando gli attacchi nel Donbass, secondo Kiev il conflitto sta entrando nella fase più violenta. Secondo Kiev un altro generale russo (in pensione ma arruolato fra ...