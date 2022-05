F1, Fernando Alonso lascerà l’Alpine a fine stagione? Ci sono possibilità (Di giovedì 26 maggio 2022) La storia tra Fernando Alonso e l’Alpine sarebbe ai titoli di coda? Se ne parla in Spagna. In particolare, il giornalista Antonio Lobato, del sito spagnolo SoyMotor, su Twitter ha approfondito il possibile scenario di un addio del due volte campione del mondo al termine di questa stagione in F1. “La sensazione che ho tratto da questi giorni a Barcellona è che il rapporto Alpine e Fernando si sia raffreddato e se si ascoltano le dichiarazioni di entrambe le parti ci si rende conto che la fine si sta avvicinando. Non c’è molto interesse da nessuna delle parti affinché questo rapporto continui“, ha affermato il collega iberico. Un 2022, fino a questo momento, molto sfortunato per Alonso che tra ritiri e vari inconvenienti non ha messo a frutto il potenziale del suo ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) La storia trasarebbe ai titoli di coda? Se ne parla in Spagna. In particolare, il giornalista Antonio Lobato, del sito spagnolo SoyMotor, su Twitter ha approfondito il possibile scenario di un addio del due volte campione del mondo al termine di questain F1. “La sensazione che ho tratto da questi giorni a Barcellona è che il rapporto Alpine esi sia raffreddato e se si ascoltano le dichiarazioni di entrambe le parti ci si rende conto che lasi sta avvicinando. Non c’è molto interesse da nessuna delle parti affinché questo rapporto continui“, ha affermato il collega iberico. Un 2022, fino a questo momento, molto sfortunato perche tra ritiri e vari inconvenienti non ha messo a frutto il potenziale del suo ...

