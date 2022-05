Dossieraggio su di noi | la denuncia in Senato dei rappresentanti delle vittime del Covid

(Di giovedì 26 maggio 2022) AGI – Idell'associazione ‘Sereni – Sempre uniti' che raccoglie i familiaridel, promotori di una causa civile contro il governo per la gestione della pandemia, hanno affermato in un convegno alche gli è stato riferito di una presunta attività dinei loro confronti da parte dei servizi segreti. Gli interventi sono stati ospitati nell'incontro organizzato dalre Gregorio De Falco intitolato ‘La mancata dichiarazione della zona rossa ad Alzano e Nembro. Preparazione alla pandemia e pubblica amministrazione tra responsability e political accountability'. "Centinaia di pagine su di noi" "Mi è stato riferito che qualche politico avrebbe commissionato alle agenzie di intelligence centinaia di pagine di dossier ...

