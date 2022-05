Dietro il leak di mail di sostenitori della Brexit ci sarebbero hacker russi (Di giovedì 26 maggio 2022) Esiste un sito web (“Very English Coop d’Etat“) che ha pubblicato alcune e-mail rubate a importanti esponenti del movimento che ha sostenuto l’uscita della Gran Bretagna dal Regno Unito. Dietro questo leak mail sostenitori Brexit in un sito che fornisce informazioni rubate rispetto alla Brexit, afferma Google, ci sarebbero degli hacker russi. Tra le mail private pubblicate troviamo quelle di diverse personalità molto attive nell’ambito: Richard Dearlove (ex capo dello spionaggio britannico dal 1999 al 2004), Gisela Stuart (principale attivista per la Brexit), Robert Tombs (storico pro-Brexit) e di vari altri sostenitori dell’uscita ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 maggio 2022) Esiste un sito web (“Very English Coop d’Etat“) che ha pubblicato alcune e-rubate a importanti esponenti del movimento che ha sostenuto l’uscitaGran Bretagna dal Regno Unito.questoin un sito che fornisce informazioni rubate rispetto alla, afferma Google, cidegli. Tra leprivate pubblicate troviamo quelle di diverse personalità molto attive nell’ambito: Richard Dearlove (ex capo dello spionaggio britannico dal 1999 al 2004), Gisela Stuart (principale attivista per la), Robert Tombs (storico pro-) e di vari altridell’uscita ...

