Covid: in Lombardia 2.742 nuovi positivi, a Milano 456 (Di giovedì 26 maggio 2022) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Sono 2.742 i positivi al Covid19 in Lombardia, l'8,6% dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti scendono a 32 (-2), negli altri reparti sono 720, in calo di 59 unità. I decessi sono stati 27. I nuovi casi per provincia vedono Milano al primo posto con 993 positivi di cui 456 a Milano città; a Bergamo: 201; Brescia: 384; Como: 140; Cremona: 57; Lecco: 58; Lodi: 73; Mantova: 86; Monza e Brianza: 249; Pavia: 155; Sondrio: 33; Varese: 197. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022), 26 mag. (Adnkronos) - Sono 2.742 ial19 in, l'8,6% dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti scendono a 32 (-2), negli altri reparti sono 720, in calo di 59 unità. I decessi sono stati 27. Icasi per provincia vedonoal primo posto con 993di cui 456 acittà; a Bergamo: 201; Brescia: 384; Como: 140; Cremona: 57; Lecco: 58; Lodi: 73; Mantova: 86; Monza e Brianza: 249; Pavia: 155; Sondrio: 33; Varese: 197.

