Cessione Chelsea | via libera anche da Ue e Portogallo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ultimi step per ladel. L’operazione – che porterà il club londinese dalle mani del magnate russo Roman Abramovich a quelle del consorzio guidato da Todd Boehly – ha ricevuto il viada parte dell’Unione europea e del, Stato del quale Abramovich è in possesso della nazionalità. «L’autorizzazione portoghese nasce dalla L'articolo

DiMarzio : #Chelsea, il governo inglese nella tarda serata di martedì ha autorizzato la vendita del club - CalcioFinanza : Cessione del #Chelsea, via libera anche dall'Unione europea e dal Portogallo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cessione Chelsea: via libera Londra, 'nulla andrà ad Abramovich' Portavoce governo,assicureremo profitti vadano a vittime guerra - Andresh88juve : RT @junews24com: Rabiot Juve, aria d'addio: la Premier tenta il francese, che ora ha un piano - - junews24com : Rabiot Juve, aria d'addio: la Premier tenta il francese, che ora ha un piano - -

...una ferita alla testa dopo essere stato colpito dalle forze israeliane Durante gli scontri vicino alla tomba di Giuseppe nei pressi di Napoli via Libera del governo britannico ladel...... niente mercato, addirittura congelata la possibilità per chiunque, tifoso o meno del, di ... Il profitto generato dallafinirà a un ente benefico che si occupa delle vittime della ...Il Chelsea piomba su Matthijs de Ligt. Il via libera del governo inglese alla cessione del club al consorzio guidato da Todd Boehly porta in dote ai Blues almeno 200 milioni di sterline per il mercato ...La Juventus è attesa da settimane importanti sul mercato. Già a giugno la società bianconera cercherà di effettuare gran parte degli acquisti così da permettere ad Allegri di partire a luglio ...