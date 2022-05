Calciomercato Napoli | De Laurentiis è scatenato | ennesimo colpo ufficiale

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @sscnapoli, manca solo l'annuncio per Mathias #Olivera: dettagli e cifre dell'affare - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | È ufficiale il riscatto di #Anguissa: l’annuncio del club azzurro - DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - saIva___ : RT @Gazzetta_it: Il Napoli riscatta #Anguissa. C'è l'annuncio di De Laurentiis #calciomercato - Gazzetta_it : Il Napoli riscatta #Anguissa. C'è l'annuncio di De Laurentiis #calciomercato -

Molto più complicata, invece, l'ipotesi Kalidou Koulibaly , che per la Signora sarà quasi impossibile strappare alIlha comunicato il riscatto ufficiale di André Zambo Anguissa: al Fulham andranno quindici milioni in tre anni. Il centrocampista, arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo, ha convinto De ...MERCATO NAPOLI, PER L’ESTERNO OFFENSIVO PIACCIONO BERNARDESCHI E DEULOFEU. Come riporta Calciomercato.com, in casa Napoli circola da qualche giorno il nome di Federico Bernardeschi. Per l’ex Milan ...Il nome del possente centrocampista serbo è stato rilanciato in orbita Napoli da un esperto di mercato internazionale.