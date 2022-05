Calciomercato Juventus, il Chelsea piomba su un top della squadra! (Di giovedì 26 maggio 2022) Il rinnovo di Matthijs de Ligt sembrava essere solo una formalità, ma nelle ultime ore sembra aver subito un brusco rallentamento a causa dell’interesse del Chelsea per il centrale olandese, che sarebbe l’obiettivo principale per sostituire il partente Rüdiger, destinato al Real Madrid a parametro zero. L’approvazione del governo inglese alla cessione del club alla società guidata da Todd Boehly porta ai Blues 200 milioni di sterline e quasi la metà potrebbe essere reinvestita per rinforzare il reparto difensivo. De Ligt Juventus ChelseaIl primo nome sulla lista dei dirigenti è quello di De Ligt, il cui contratto è in scadenza a giugno del 2024. L’olandese prende 8 milioni di euro più 4 di bonus e questa cifra potrebbe essere confermata dai Blues, andando a modificare ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) Il rinnovo di Matthijs de Ligt sembrava essere solo una formalità, ma nelle ultime ore sembra aver subito un brusco rallentamento a causa dell’interesse delper il centrale olandese, che sarebbe l’obiettivo principale per sostituire il partente Rüdiger, destinato al Real Madrid a parametro zero. L’approvazione del governo inglese alla cessione del club alla società guidata da Todd Boehly porta ai Blues 200 milioni di sterline e quasi la metà potrebbe essere reinvestita per rinforzare il reparto difensivo. De LigtIl primo nome sulla lista dei dirigenti è quello di De Ligt, il cui contratto è in scadenza a giugno del 2024. L’olandese prende 8 milioni di euro più 4 di bonus e questa cifra potrebbe essere confermata dai Blues, andando a modificare ...

