Calcio: Casini, ‘richiesta Giorgetti giusta' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - “Molte società hanno già un piano industriale ma la richiesta del ministro Giorgetti è giusta. Peraltro non basta un piano industriale ma occorre, come ha detto bene la sottosegretaria Vezzali, che lavoriamo molto sugli aspetti educativi, culturali, formativi, con la scuola. Del resto la nostra è un'industria che riguarda 30 milioni di persone”. Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, sull'osservazione di Giancarlo Giorgetti, secondo il quale per ricevere sostegno dal Governo il Calcio deve dimostrare di avere un piano imprenditoriale credibile. “Stiamo lavorando sul piano di riforme che contiamo di avere pronto in pochi mesi - ha aggiunto Casini a margine della presentazione del libro "La Regina del Fioretto", alla Casina dell'Orologio a ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - “Molte società hanno già un piano industriale ma la richiesta del ministro. Peraltro non basta un piano industriale ma occorre, come ha detto bene la sottosegretaria Vezzali, che lavoriamo molto sugli aspetti educativi, culturali, formativi, con la scuola. Del resto la nostra è un'industria che riguarda 30 milioni di persone”. Lo ha detto Lorenzo, presidente della Lega Serie A, sull'osservazione di Giancarlo, secondo il quale per ricevere sostegno dal Governo ildeve dimostrare di avere un piano imprenditoriale credibile. “Stiamo lavorando sul piano di riforme che contiamo di avere pronto in pochi mesi - ha aggiuntoa margine della presentazione del libro "La Regina del Fioretto", alla Casina dell'Orologio a ...

