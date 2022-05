Boxe | Salvatore Cavallaro supera lo scoglio Ishchenko e vola ai quarti degli Europei!

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 maggio 2022)continua a strabiliare agli Europei 2022 die conquista una splendida vittoria, che vale la qualificazione aidi finale della categoria fino a 71 kg. Il nostro peso superwelter ha confezionato una superba prestazione sul ring di Yerevan (capitale dell’Armenia), sconfiggendo il temibile israeliano Miroslav Kapulerper split decision (3-2: tre 29-28, due 27-30). Il 20enne, omonimo del peso medio capace di conquistare la medaglia di bronzo agli ultimi Mondiali, si sta mettendo in splendida luce al suo grande esordio su un palcoscenico internazionale importante, offrendo un pugilato decisamente solido dal punto di vista tecnico e particolarmente efficace in termini di potenza. I tre round sono stati estremamente equilibrati e incerti, decisi davvero per questione ...