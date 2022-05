Attenzione a questi prodotti, i marchi ritirati per i casi di salmonella (Di giovedì 26 maggio 2022) Le autorità che si occupano dei controlli alimentari hanno segnalato alcuni prodotti diffusi e venduti nel mercato USA ma acquistabili anche in Italia. Il rischio è quello di contrarre la salmonella. Sono attualmente 14 i pazienti che hanno manifestato l’infezione dopo aver consumato questi prodotti. Focolaio di salmonella negli Stati Uniti: i prodotti ritirati L’azienda che produce i prodotti a rischio è la JM Smucker Company, in particolare lo stabilimento di Smuckers a Lexington, nel Kentucky. Si tratta di confezioni di prodotti a base di burro di arachidi a marchio Jif. I prodotti pericolosi sono il burro di arachidi croccante e cremoso, il burro di arachidi naturale, quello senza zuccheri ... Leggi su tvzap (Di giovedì 26 maggio 2022) Le autorità che si occupano dei controlli alimentari hanno segnalato alcunidiffusi e venduti nel mercato USA ma acquistabili anche in Italia. Il rischio è quello di contrarre la. Sono attualmente 14 i pazienti che hanno manifestato l’infezione dopo aver consumato. Focolaio dinegli Stati Uniti: iL’azienda che produce ia rischio è la JM Smucker Company, in particolare lo stabilimento di Smuckers a Lexington, nel Kentucky. Si tratta di confezioni dia base di burro di arachidi ao Jif. Ipericolosi sono il burro di arachidi croccante e cremoso, il burro di arachidi naturale, quello senza zuccheri ...

Advertising

chetempochefa : 'E' necessario parlare di questi fatti,perchè bisogna anche capire che non si può abbassare la guardia, perchè nono… - AnnalisaGrandi1 : @sofiamarconi82 @LaRagione_eu È un’ottima domanda. Probabilmente il rischio che aumenti l’emulazione c’è, però parl… - marco_nassini : @radioitaliacina Un video molto interessante. ATTENZIONE! L'avviso che il sito è gestito dal governo cinese è in… - Ash71Pietro : @GiovaQuez Questa persona non sta evidentemente bene, ed è evidentemente afflitto da un bisogno d'attenzione che sf… - so_matic : RT @MarcoEXbloccato: Prestare attenzione, questi BASTARDI MALEDETTI vogliono far passare un qualcosa per altro...SCHIFOSI! -