Anna Bonaiuto ai Dialoghi di Pistoia: “Leggerò Bennet, ha un profondo amore per le donne” (Di giovedì 26 maggio 2022) I libri come scrigni di magia, strumenti capaci di assecondare la naturale disposizione dell’essere umano a raccontare (e quindi anche ad ascoltare, immaginare), quella che esiste dalla notte dei tempi, quando ancora saper scrivere non era nelle abilità dell’uomo. Sono dolci ricordi legati appunto alla lettura e all’arte del raccontare quelli che hanno reso ‘fortunata’ la bambina che era e la donna che è oggi Anna Bonaiuto, intensa e straordinaria attrice – a teatro e al cinema ha lavorato con i più grandi registi, l’ultima esperienza nel ruolo del sostituto procuratore Laura Lombardo nella serie Sky Il Re con Luca Zingaretti – tra le protagoniste di questa nuova edizione dei Dialoghi di Pistoia, festival di antropologia che avrà luogo nella città toscana dal 27 al 29 maggio sul tema “Narrare humanum est”. Sue le ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 26 maggio 2022) I libri come scrigni di magia, strumenti capaci di assecondare la naturale disposizione dell’essere umano a raccontare (e quindi anche ad ascoltare, immaginare), quella che esiste dalla notte dei tempi, quando ancora saper scrivere non era nelle abilità dell’uomo. Sono dolci ricordi legati appunto alla lettura e all’arte del raccontare quelli che hanno reso ‘fortunata’ la bambina che era e la donna che è oggi, intensa e straordinaria attrice – a teatro e al cinema ha lavorato con i più grandi registi, l’ultima esperienza nel ruolo del sostituto procuratore Laura Lombardo nella serie Sky Il Re con Luca Zingaretti – tra le protagoniste di questa nuova edizione deidi, festival di antropologia che avrà luogo nella città toscana dal 27 al 29 maggio sul tema “Narrare humanum est”. Sue le ...

