AEW: Ci sono screzi reali fra CM Punk e Hangman Page?

Durante l'ultima puntata di AEW Dynamite, abbiamo visto un confronto al microfono fra CM Punk e il campione mondiale "Hangman" Adam Page, in cui quest'ultimo ha rivelato che le ragioni dietro al suo astio per il Second City Saint sono personali: Page vuole difendere lo spogliatoio della AEW da Punk. A Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer e Bryan Alvarez hanno analizzato il segmento paragonandolo alla rivalità svoltasi nel 1997 fra Shawn Michaels e Bret Hart. Come Bret e Shawn "Per me questo è stato quasi come – e non dico che siano allo stesso livello di qualità – mi ha ricordato di quando Bret Hart e Shawn Michaels nel 1997 hanno fatto un faccia-a-faccia, probabilmente strutturato in questo modo: più sai cosa c'è dietro, più capisci. Quando Bret e Shawn fecero il loro ...

