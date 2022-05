Valtteri Bottas | “Alfa Romeo? Stiamo continuando a progredire”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Cinque stagione, importanti, in Mercedes all’ombra del pluricampione Lewis Hamilton. InRacing, adesso, può essere libero dal ruolo di “scudiero”. La nuova vita sembra piacere molto ache si è calato alla perfezione nella realtà elvetica. Le ottime prestazioni del finlandese stanno portando spessissimo la scuderia a cogliere importanti punti per il Mondiale costruttori e l’attenzione sul nordico sembra alzarsi sempre più. Una rivincita, insomma, per l’ex pilota della Stella che è stato scaricato lo scorso anno per accogliere George Russell. Le dichiarazioni didiRacing “La prima volta che ho provato il simulatore dell’Sauber – ha ammesso il ...

AleColumn99 : Se quello che ho letto è vero, Valtteri Bottas. - iCick_e_Ciak : @itsTods Anche D’Ambrosio è dalla parte sbagliata Poi tra i piloti c’è un certo Valterri che non di chi sia, sarà cugino di Valtteri Bottas - ilpodioseralef1 : CASA ALFA ROMEO????: Valtteri Bottas continua a sorprendere, Guanyu Zhou continua a zoppicare; due facce diverse del… - antorendina : Si parla troppo poco di due piloti che stanno avendo un rendimento mostruoso. GEORGE RUSSELL e VALTTERI BOTTAS. Il… - chiaragc91 : È troppo facile parlare di Charles e Max che a prescindere dalla macchina sono di un'altra lega, vogliamo parlare d… -

Dopo cinque stagioni trascorse al volante della Mercedes - con la quale ha vinto 10 GP, laureandosi vice - campione del mondo in due occasioni -ha voltato pagina in vista del mondiale 2022, anche per effetto della contemporanea promozione di George Russell dalla Williams al team campione in carica. Oggi, infatti, il finlandese ...un'Alfa Romeo che tende a stupire quella che si sta vedendo in Formula 1 quest'anno, perlomeno fra le mani di. L'Alfa Romeo di Frederic Vasseur, guidata in pista proprio dall'ex pilota Mercedes e dal primo cinese in Formula 1 Guanyu Zhou, sembra fatta di tutt'altra pasta rispetto a quella ...In Alfa Romeo Racing, adesso, può essere libero dal ruolo di “scudiero”. La nuova vita sembra piacere molto a Valtteri Bottas che si è calato alla perfezione nella realtà elvetica. Le ottime ...Il finlandese ha evidenziato i costanti miglioramenti dello strumento digitale da inizio stagione ad oggi, pur riconoscendo altri passi ancora da compiere ...