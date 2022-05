Vaiolo delle scimmie, trasmissione e caratteristiche: le parole del professor Galli (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Io ritengo che il rapporto costi-benefici dell'utilizzo di un vaccino in questo momento per questo virus siano molto aleatori e non tali da spingere ad una scelta di questo genere». Sono le parole con cui il professor Massimo Galli si è espresso su una possibile vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie. «Quello che va fatto – ha dichiarato ai microfoni di SkyTg24 - è una buona e sana operazione di contenimento epidemiologico». «Siamo di fronte – ha aggiunto - ad una malattia che ha una letalità molto bassa, cioè si muore pochissimo di questa malattia soprattutto in Occidente». Vaiolo delle scimmie, parla il professor Massimo Galli L'infettivologo ha poi spiegato alcune ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Io ritengo che il rapporto costi-benefici dell'utilizzo di un vaccino in questo momento per questo virus siano molto aleatori e non tali da spingere ad una scelta di questo genere». Sono lecon cui ilMassimosi è espresso su una possibile vaccinazione contro il. «Quello che va fatto – ha dichiarato ai microfoni di SkyTg24 - è una buona e sana operazione di contenimento epidemiologico». «Siamo di fronte – ha aggiunto - ad una malattia che ha una letalità molto bassa, cioè si muore pochissimo di questa malattia soprattutto in Occidente»., parla ilMassimoL'infettivologo ha poi spiegato alcune ...

