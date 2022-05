Ultime Notizie – Pioggia al Nord, caldo record al Sud: il meteo divide l’Italia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Grandine e colpi di vento, temporali e calo delle temperature sensibile al Nord: l’Anticiclone Hannibal, esattamente come fece l’omonimo condottiero cartaginese, si sposta dal Settentrione verso il Centro-Sud dove conferma la canicola con 36-37°C all’ombra. Dopo aver portato in Emilia 33-34°C, Hannibal attraverserà la dorsale appenninica e si stanzierà al Centro-Sud per almeno 3 giorni. I valori più alti sono attesi al Sud con 37/38°C, 10-12 gradi oltre la media. La traversata degli Appennini da parte di Hannibal sarà completa, al Nord le temperature non saranno più africane, mentre al Centro-Sud l’ondata di calore continuerà imperterrita fino a venerdì 27. Nel weekend Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLmeteo.it, individua invece un sensibile cambiamento a causa di un duplice attacco: dalla Svezia arriverà ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Grandine e colpi di vento, temporali e calo delle temperature sensibile al: l’Anticiclone Hannibal, esattamente come fece l’omonimo condottiero cartaginese, si sposta dal Settentrione verso il Centro-Sud dove conferma la canicola con 36-37°C all’ombra. Dopo aver portato in Emilia 33-34°C, Hannibal attraverserà la dorsale appenninica e si stanzierà al Centro-Sud per almeno 3 giorni. I valori più alti sono attesi al Sud con 37/38°C, 10-12 gradi oltre la media. La traversata degli Appennini da parte di Hannibal sarà completa, alle temperature non saranno più africane, mentre al Centro-Sud l’ondata di calore continuerà imperterrita fino a venerdì 27. Nel weekend Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, individua invece un sensibile cambiamento a causa di un duplice attacco: dalla Svezia arriverà ...

