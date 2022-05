Treni: fumo da locomotiva, evacuata stazione a La Spezia. Cancellate alcune partenze per la Toscana (Di mercoledì 25 maggio 2022) LA Spezia - E' stata inondata di fumo nero, la stazione centrale di La Spezia. Si tratta di fumo sprigionato da una locomotiva, che ha obbligato l'evacuazione dello scalo ferroviario principale della città e l'intervento dei vigili del fuoco. Il treno coinvolto si trovava in quel momento in sosta sul primo binario, da dove partono i Treni diretti verso Sud L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 maggio 2022) LA- E' stata inondata dinero, lacentrale di La. Si tratta disprigionato da una, che ha obbligato l'evacuazione dello scalo ferroviario principale della città e l'intervento dei vigili del fuoco. Il treno coinvolto si trovava in quel momento in sosta sul primo binario, da dove partono idiretti verso Sud L'articolo proviene da Firenze Post.

