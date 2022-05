Texas, un ragazzo compie una strage in una scuola elementare (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bagno di sangue in una scuola elementare del Texas. Un ragazzo di 18 anni apre il fuoco e uccide 14 bambini e un insegnante della Robb Elementary School. Si tratta di una L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bagno di sangue in unadel. Undi 18 anni apre il fuoco e uccide 14 bambini e un insegnante della Robb Elementary School. Si tratta di una L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 15 i morti della sparatoria alla scuola elementare del Texas, di cui 14 studenti e un insegnante. Il killer è… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : Bagno di sangue in una scuola elementare del Texas. Un ragazzo di 18 anni apre il fuoco e uccide 14 bambini e un in… - fanpage : Ancora una sparatoria in una scuola Usa, dove un uomo armato si è barricato all’interno della Robb Elementary Schoo… - _kuball_ : RT @fattoquotidiano: STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad aprire… -