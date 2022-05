Texas: Trump conferma la sua presenza alla convention della lobby delle armi (Di mercoledì 25 maggio 2022) NEW YORK – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump (foto), ha confermato la sua presenza alla convention annuale della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, in calendario nei prossimi giorni a Houston, in Texas. “L’America ha bisogno di soluzioni reali e di una vera leadership in questo momento, non di politici. E’ per questo che mantengo il mio impegno a parlare alla convention”, ha affermato Trump sulla sua piattaforma social ‘Truth’. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 25 maggio 2022) NEW YORK – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald(foto), hato la suaannualeNational Rifle Association, la potenteamericana, in calendario nei prossimi giorni a Houston, in. “L’America ha bisogno di soluzioni reali e di una vera leadership in questo momento, non di politici. E’ per questo che mantengo il mio impegno a parlare”, ha affermatosulla sua piattaforma social ‘Truth’. L'articolo L'Opinionista.

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - Agenzia_Ansa : Ken Paxton, l'alleato di Donald Trump e procuratore generale del #Texas, rilancia l'idea di armare gli insegnanti a… - Giorgiolaporta : RT @Giorgiolaporta: Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le #armi. A… - Lopinionista : Texas: Trump conferma la sua presenza alla convention della lobby delle armi - pix120 : RT @MarcoNoel19: Con Trump sarebbe andata diversamente. Lui avrebbe armato anche i bambini. #Texas -