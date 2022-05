Texas, il killer ai bambini: “State per morire tutti”. E uccide una piccola eroina che prende il telefono (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 19 bambini e due maestre sterminate in un blitz sanguinario le ultime vittime dell’ennesima mattanza messa a segno in una scuola americana dall’ultimo feroce killer di turno. Un massacro inconcepibile. Un atto vile e inaccettabile. Una strage, quella appena avvenuta in Texas, che come ha detto nel suo appassionato intervento il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr – in un video straziante diventato virale sul web – non possiamo archiviare come tutte le altre che l’hanno preceduta… Strage in Texas: l’assalitore si è barricato in un’aula uccidendo bambini e maestre Una mattanza compiuta a sangue freddo. Avvenuta nella scuola elementare di Uvalde, dove Salvador Rolando Ramos, un 18enne problematico rivelatosi un killer spietato, si è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono 19e due maestre sterminate in un blitz sanguinario le ultime vittime dell’ennesima mattanza messa a segno in una scuola americana dall’ultimo ferocedi turno. Un massacro inconcepibile. Un atto vile e inaccettabile. Una strage, quella appena avvenuta in, che come ha detto nel suo appassionato intervento il coach dei GoldenWarriors, Steve Kerr – in un video straziante diventato virale sul web – non possiamo archiviare come tutte le altre che l’hanno preceduta… Strage in: l’assalitore si è barricato in un’aulandoe maestre Una mattanza compiuta a sangue freddo. Avvenuta nella scuola elementare di Uvalde, dove Salvador Rolando Ramos, un 18enne problematico rivelatosi unspietato, si è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 15 i morti della sparatoria alla scuola elementare del Texas, di cui 14 studenti e un insegnante. Il killer è… - Avvenire_Nei : +++ Spari in una scuola in Texas, 15 morti. Il killer ha 18 anni Le vittime sono 14 bambini e un insegnante. Lo spa… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - PupiaTv : Strage Texas, il killer: “State per morire”. Maestre uccise mentre proteggevano alunni - infoitinterno : Sparatoria in Texas, il messaggio del killer -