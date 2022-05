Strage in Texas: Usa, una nazione ancora prigioniera della lobby delle armi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dalla poetessa Amanda Gorman all'ex presidente Obama, dal senatore che si chiede cosa stia facendo l'America, al coach Steve Kerr, si alzano le voci contro la facile circolazione delle armi negli Stati Uniti. Dall'altra parte proprio il governatore del Texas Abbott ha approvato una legge che permette a tutti di girare armi senza porto d'armi. Una dicotomia di posizioni che lascia il paese in stallo Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dalla poetessa Amanda Gorman all'ex presidente Obama, dal senatore che si chiede cosa stia facendo l'America, al coach Steve Kerr, si alzano le voci contro la facile circolazionenegli Stati Uniti. Dall'altra parte proprio il governatore delAbbott ha approvato una legge che permette a tutti di giraresenza porto d'. Una dicotomia di posizioni che lascia il paese in stallo

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : 'Sono stanco, dobbiamo agire' sulle armi. Lo afferma Joe Biden rivolgendosi agli americani dopo la strage nella scu… - ginugiola : RT @Corriere: La rabbia del coach Nba Steve Kerr dopo la strage: «Stufo di fare condoglianze, quando faremo qualcosa?» - laboescapes : RT @RiccardoNoury: 'Le autorità di governo statunitensi hanno permesso alla violenza delle armi di trasformarsi in una crisi dei diritti um… -