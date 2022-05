Strage in Texas, l’ideona del procuratore: “Armare gli insegnanti” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag – Come scongiurare le frequenti stragi negli Stati Uniti? Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha tirato fuori un’idea piuttosto incredibile: Armare gli insegnanti. A dirla tutta non è neppure la prima volta che qualcuno negli States se ne esce con questa pensata, sinora bocciata ma visto mai… da quelle parti tutto può succedere. “Non possiamo fermare i cattivi. Ma possiamo Armare e preparare gli insegnanti e gli amministratori a rispondere rapidamente. Secondo me questa è la risposta migliore”, ha dichiarato Paxton in un’intervista rilasciata a Fox News. Parole senza dubbio impressionanti, pronunciate peraltro dopo la Strage di ieri nella scuola elementare del Texas, in cui il 18enne Salvador Ramos ha aperto il fuoco uccidendo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag – Come scongiurare le frequenti stragi negli Stati Uniti? Ilgenerale del, Ken Paxton, ha tirato fuori un’idea piuttosto incredibile:gli. A dirla tutta non è neppure la prima volta che qualcuno negli States se ne esce con questa pensata, sinora bocciata ma visto mai… da quelle parti tutto può succedere. “Non possiamo fermare i cattivi. Ma possiamoe preparare glie gli amministratori a rispondere rapidamente. Secondo me questa è la risposta migliore”, ha dichiarato Paxton in un’intervista rilasciata a Fox News. Parole senza dubbio impressionanti, pronunciate peraltro dopo ladi ieri nella scuola elementare del, in cui il 18enne Salvador Ramos ha aperto il fuoco uccidendo ...

