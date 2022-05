Sradicata la body positivity | tocca alla body neutrality

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Non più una questione di taglia e neanche di accettarsi a prescindere perché la società lo impone. Ma di fare pace con il proprio corpo per quello che è, semplicemente. Forse non un concetto facile ma, se non rivoluzionario, di certo innovativo. Perché negli ultimi anni le donne sono state tirate da una parte all’altra, contese tra una forma fisica perfetta, con il mito di entrare in una determinata taglia, e l’idea dellacioè l’accettarsi a tutti i costi anche quando magari non si sta così bene nei propri panni. Ed è sotto questo punto di vista che per molti il movimento ha fallito, lasciando spazio. D’altra parte se anche Victoria Beckham, da sempre paladina di una magrezza al limite dell’eccessivo, ha dichiarato che l’importante ...