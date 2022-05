Sparatoria Texas, senatore prega in ginocchio la Casa Bianca: "Troviamo una soluzione" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il senatore del Connecticut Chris Murphy lancia un appassionato appello alla Casa Bianca per dare il via ad un'azione concreta per prevenire ulteriori violenze negli Usa, dopo che un uomo armato di 18 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildel Connecticut Chris Murphy lancia un appassionato appello allaper dare il via ad un'azione concreta per prevenire ulteriori violenze negli Usa, dopo che un uomo armato di 18 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 15 i morti della sparatoria alla scuola elementare del Texas, di cui 14 studenti e un insegnante. Il killer è… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : Il senatore del Texas Roland Gutierrez ha detto che i ranger dello stato lo hanno informato che il bilancio della s… - AlessandroNato4 : Il progresso secondo gli yankee. Scuola in Texas, chi sono le vittime: tra loro 19 bambini e 2 insegnanti - 311titti : RT @gadlernertweet: Mi accuserete di antiamericanismo se avanzo il sospetto che il #Texas, con la sua folle libertà di girare armati e con… -