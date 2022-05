Sparatoria scuola in Texas, killer uccide 14 studenti e l’insegnante (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sparatoria in una scuola elementare in Texas. A sparare un ex studente di 18 anni che prima della strage ha sparato anche contro la nonna. Aveva un fucile e una pistola Leggi su corriere (Di mercoledì 25 maggio 2022)in unaelementare in. A sparare un ex studente di 18 anni che prima della strage ha sparato anche contro la nonna. Aveva un fucile e una pistola

