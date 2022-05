(Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ex. calciatore del Milan Andriy, intervistato dalla rivista “Oggi”, è tornato a parlare della sua nazione e ha espresso la sua opinionedalle competizioni sportive. “La mia Ucraina vorrei si chiamasse Europa. Noi non rinunceremo a nulla. Oggi dobbiamo difendere la nostra vita, non c’è niente nel mezzo. Io chiedo a voi italiani: ma se la guerra arrivasse a casa vostra, cosa fareste? È questa la domanda che dovrebbe farsi chi oggi parla di pace. Chiedetevelo, vi prego. Se qualcuno entrasse a casa vostra con la pistola in pugno, minacciando i vostri figli voi lo lascereste fare o vi opporreste con la vostra stessa vita? A noi è successo questo”. Queste le parole disulle sensazioni che stanno vivendo i suoi ...

Advertising

SPORTFACE.IT

... il Museo Khanenko e il Museo Nazionale. Il centro di ... Lì troverete informazioni accurate'Ucraina. GUERRA, CULTURA E ... l'dei film di produzione russa dal prossimo festival ......russo invece è stato penalizzato da Uefa e Fifa con l... Andreij Voronin, ex stella dell'Ucraina e compagno di...russa - Sean Penn vola in Ucraina per girare un documentario... Shevchenko sull'esclusione degli atleti russi: "Finchè parlano le armi, i russi non possono gareggiare"