Roma - Feyenoord, la finale in diretta. Mourinho sceglie la formazione tipo: Zaniolo e Mkhitaryan dietro Abraham (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il grande giorno è arrivato. La Roma si gioca la Conference League in finale a Tirana contro gli olandesi del Feyenoord , la prima finale europea per i giallorossi da quella di 31 anni fa, nel 1991, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il grande giorno è arrivato. Lasi gioca la Conference League ina Tirana contro gli olandesi del, la primaeuropea per i giallorossi da quella di 31 anni fa, nel 1991, ...

Advertising

sportface2016 : +++Incidenti a #Tirana prima della finale di #ConferenceLeague, feriti e arrestati anche dei tifosi della #Roma in… - InfoAtac : #info #atac +++ATTENZIONE Roma-Feyenoord - su richiesta di @Roma il comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezz… - cmdotcom : #Roma consumata da fatica e attesa, Tirana come l'Olimpico nell''84: il #Feyenoord vincerà la #ConferenceLeague [… - Footbal80571477 : GOLive???? UEFA Europa Conference League AS Roma vs Feyenoord Rotterdam Live ?????????? ??????????????? - cfc12 : RT @SkySport: Tutto l'Olimpico canta prima della finale ??? @vanessadv2001 ? FINALE CONFERENCE LEAGUE Roma-Feyenoord Live su Sky Sport Uno… -