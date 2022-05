Ostia | scritte su Stefano Cucchi coprono il murales della scuola realizzato dai bimbi

(Di mercoledì 25 maggio 2022)– Momenti di sconcerto questa mattina in unaelementare di, dove ildai bambini e stato coperto con dellesu. Le, apparse questa notte, hanno scosso i piccoli e suscitato la condanna dei genitori, affidando a una breve nota, a firma del Comitato GenitoriSegurana e dei Genitori del Consiglio di Istituto, il loro sdegno: “La comunità dei genitori del plesso SeguranaI.C. Via Mar dei Caraibi denuncia con sdegno la deturpazione del lavoro fatto dai bambinicon energia e passione grazie all’impegno e alla generosità di associazioni e genitori. Si ...

Advertising

Canale Dieci

- Advertisement - Morto ail 2 novembre del 1975. Era nato il 5 marzo del 1922 a Bologna. Un ... nel caso specifico delle sue poesiein "casarsese", abbinando forme autctone con delle ...È co - fondatore dell'Asilo nel Bosco e dell'Asilo del Mare di, promotore della Pedagogia dei ... La creatività e la documentazione, incentrati su disegni,e oggetti raccolti da uscite, ... Ostia: vandali deturpano il murale realizzato dai bambini Domenica 22 maggio volontari di RetakeRoma Ostia saranno impegnati in via Cardinal Ginnasi per pulire il muretto e realizzare un progetto sul quale i volontari stanno lavorando con il Comitato di Quar ...Un uomo e una donna di origine bengalese residenti a Ostia, genitori di una ragazzina di quattordici anni, rischiano di finire a processo con l'accusa di maltrattamenti familiari e induzione al matrim ...