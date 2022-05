Nato, Erdogan a Finlandia e Svezia: 'Ci aspettiamo passi concreti contro i gruppi terroristici' (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Turchia continua a dettare le condizioni per il possibile ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Dopo aver ottenuto l'apertura sulla revoca dell'embargo sull'esportazione di armi alla Turchia , ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Turchia continua a dettare le condizioni per il possibile ingresso dinella. Dopo aver ottenuto l'apertura sulla revoca dell'embargo sull'esportazione di armi alla Turchia , ...

Advertising

martaottaviani : #Erdogan ha fatto sapere che parlerà con la #Finlandia per dire loro che la #Turchia ha problemi solo con l'ingress… - anto_galli4 : RT @IlPrimatoN: Erdogan annuncia operazione militare contro i curdi nel nord della Siria. Le mire del 'sultano' - _the_lobster_ : RT @GustavoMichele6: Europa e occidente sono sotto l'attacco congiunto di Russia, Cina e Turchia. Anche se non ci piace l'idea, sarano cost… - RSInews : Curdi di nuovo nel mirino di Ankara - Erdogan autorizza azioni contro le organizzazioni terroristiche oltre la fron… - amanitta20 : RT @GustavoMichele6: Europa e occidente sono sotto l'attacco congiunto di Russia, Cina e Turchia. Anche se non ci piace l'idea, sarano cost… -