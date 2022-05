Miriana Trevisan aggredita al parco, sconvolta racconta cosa è accaduto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un uomo ubriaco e in bici ha aggredito Miriana Trevisan in un parco di Roma. E’ scappata ma ha temuto il peggio, ha avuto paura che l’uomo la tagliasse con un vetro. Miriana Trevisan era al parco in compagnia di Alessandro Duchetti, stavano scattando delle foto, erano lì alle 11 del mattino con altre persone, anche bambini che giocavano. Si sono spaventati tutti ma la Trevisan ha intenzione di mostrare almeno il volto di quell’uomo per mettere in guardia gli altri. Non riesce a respirare bene, ha il cuore in gola, si mostra in una diretta sui social, sudata e ancora sconvolta. Lei e Duchetti hanno raggiunto l’auto, tornano all’ingresso del parco sperando di incontrare l’uomo in bici che li ha aggrediti ma non lo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un uomo ubriaco e in bici ha aggreditoin undi Roma. E’ scappata ma ha temuto il peggio, ha avuto paura che l’uomo la tagliasse con un vetro.era alin compagnia di Alessandro Duchetti, stavano scattando delle foto, erano lì alle 11 del mattino con altre persone, anche bambini che giocavano. Si sono spaventati tutti ma laha intenzione di mostrare almeno il volto di quell’uomo per mettere in guardia gli altri. Non riesce a respirare bene, ha il cuore in gola, si mostra in una diretta sui social, sudata e ancora. Lei e Duchetti hanno raggiunto l’auto, tornano all’ingresso delsperando di incontrare l’uomo in bici che li ha aggrediti ma non lo ...

