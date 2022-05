Manchester City | Guardiola a vita come Ferguson?

Advertising

SkySport : Manchester City, Noel #Gallagher in ospedale: testata col padre di Ruben #Dias #SkySport #ManCity - SkySportsPL : RODRIIIIII!!! Manchester City equalise!! ?? - Footstats : ?? Pep Guardiola com o Manchester City na Premier League: 16/17 - ?? 17/18 - ?? 18/19 - ?? 19/20 - ?? 20/21 - ?? 21/22 -… - gaetct : @FrancescoOrdine Gli sceicchi del PSG e Manchester city sono suoi compari di merende, quindi intoccabili - Angelredblack1 : @MilanNewsit Più probabile Manchester City che Psg. Ma anche probabile che resti e rinnovi -

... ha messo una clausola rescissoria da 150 milioni che in questo momento nessun club sarebbe disposto a pagare (soprattutto dopo che Erling Haaland, ricordiamo, è stato pagato 60 dal...Tranne in Premier League, dove il duello trae Liverpool si è risolto negli ultimissimi minuti dell'ultimo turno di campionato, e ad altezze siderali: con la vittoria in rimonta ...Dusan Vlahovic il centro, e poi Attorno a lui, Chiesa e Cuadrado a parte, la Juve è un rebus assoluto. Di Morata si dovrà discutere con l’A ...L'Inter riparte da Simone Inzaghi con la voglia di lottare ancora per lo scudetto. Dopo la delusione di fine campionato, la società nerazzurra ...