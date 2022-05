Mafia: Draghi, 'nostre norme utili a livello Ue su confisca a oligarchi russi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "L'esperienza accumulata in tre decenni di lotta alle mafie ci ha dotato di strumenti sofisticati, dalle applicazioni più varie. Le norme antiMafia italiane possono essere un utile punto di riferimento nella discussione attualmente in corso a livello europeo sulla confisca dei beni degli oligarchi russi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando di Mafia durante un convegno a Palazzo Pirelli, a Milano. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "L'esperienza accumulata in tre decenni di lotta alle mafie ci ha dotato di strumenti sofisticati, dalle applicazioni più varie. Leantiitaliane possono essere un utile punto di riferimento nella discussione attualmente in corso aeuropeo sulladei beni degli". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, parlando didurante un convegno a Palazzo Pirelli, a Milano.

