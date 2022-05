(Di mercoledì 25 maggio 2022) E' in corso l'delle truppe di Mosca e l'arretramento di quelle di Kiev, con combattimenti nella steppa, fuori dalle aree urbane. Inevitabile lo scontro qualora idovessero entrare a ...

Advertising

Perplexity_is : @donnadimezzo Chi è Luca Steinmann? - donnadimezzo : secondo Luca Steinmann i soldati russi sono diversi da quelli ucraini anche fisicamente ?????? - zazoomblog : Luca Steinmann testimonia lavanzata dei russi nel Donestk e nel Lugansk - #Steinmann #testimonia #lavanzata - Masssimilianoo : @SigDiavolo Recupera un servizio di Luca Steinmann fatto per Mentana, poi mi dirai - MimmoGigliotti : Luca Steinmann, corrispondente da #Luhansk, dice che ucraini russofoni ed esercito russo 'stanno combattendo unitar… -

TGLA7

Il nostro inviato racconta come stanno cercando di integrarsi i nuovi territori, fornendo alla popolazione pacchi di viveri e riaprendo scuole. Ha incontrato anche prigionieri ucraini catturati ieriE' in corso l'avanzata delle truppe di Mosca e l'arretramento di quelle di Kiev, con combattimenti nella steppa, fuori dalle aree urbane. Inevitabile lo scontro qualora i russi dovessero entrare a ... Luca Steinmann testimonia l'avanzata dei russi nel Donestk e nel Lugansk E' in corso l'avanzata delle truppe di Mosca e l'arretramento di quelle di Kiev, con combattimenti nella steppa, fuori dalle aree urbane. Inevitabile lo scontro qualora i russi dovessero entrare a Sev ...Il nostro inviato racconta di un contrattacco degli ucraini nei pressi di Popasna, un tentativo di controffensiva all'interno di una avanzata russa verso Severodonestk ...