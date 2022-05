(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il futuro di, dopo l’addio alla Lazio, è ancora da capire. Sul brasiliano ci sarebbe l’interesse anche delIl futuro di, dopo l’addio alla Lazio, è ancora tutto da decifrare e da capire. E, oltre all’Inter e al corteggiamento di Simone Inzaghi, ci sarebbe un’altra pretendente in Serie A. A parlare del brasiliano è stato infatti il responsabile dell’area tecnica del, Pantaleo Corvino. Queste le sue parole a Piazza Giallorossa: «Qualche elemento esperto servirebbe, penso a qualcuno che potrebbe far da chioccia e ho avuto. Esempio? Mi sono confrontato con, lo seguii quando aveva 16 anni, però si vedrà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Calcio News 24

Obiettivo: colmare i gradoni del PalaVentura di piazza Palio, a, e sognare tutti insieme la ...l'impresa 'Nello sport ognuno di noi ha assistito o ha in mente tante rimonte sportive ...Riepiloghiamo le posizioni delle squadre che si sono classificate alle spalle die Cremonesel'accesso in A (ultimo posto disponibile) PISA 3in classifica al termine della regular ... Lecce, sognando Lucas Leiva: primo colpo per la nuova stagione In attesa che Franco Agamenone incroci la racchetta con Mackenzie McDonald e col sogno Roland Garros, da lucky loser ripescato dalle qualificazioni ...Una promozione di un gruppo giovane, ma anche di più di qualche calciatore esperto, che ha voluto follemente conquistare il sognato risultato sportivo. Un gruppo unito, dedito al lavoro e che ha segui ...