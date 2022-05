Lampedusa, aereo resta fermo in pista per mezz’ora: “Non c’è nessuno nella torre di controllo” (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’aereo delle 6,10 per Palermo, partenza da Lampedusa (Ag), è rimasto fermo in pista per oltre mezz’ora: il decollo è stato posticipato quando i passeggeri erano già a bordo del velivolo perché nella torre di controllo dell’aeroporto – si apprende – non c’era nessuno. Il comandante dell’aereo della compagnia danese Dat si è scusato con tutti i viaggiatori e, fatte le comunicazioni di rito, ha dichiarato che in 42 anni di volo non gli era “mai successo nulla di simile”. Il quotidiano La Sicilia, con una certa ilarità, ipotizza che l’operatore di controllo abbia avuto un imprevisto: “Non gli è suonata la sveglia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’delle 6,10 per Palermo, partenza da(Ag), è rimastoinper oltre: il decollo è stato posticipato quando i passeggeri erano già a bordo del velivolo perchédidell’aeroporto – si apprende – non c’era. Il comandante dell’della compagnia danese Dat si è scusato con tutti i viaggiatori e, fatte le comunicazioni di rito, ha dichiarato che in 42 anni di volo non gli era “mai successo nulla di simile”. Il quotidiano La Sicilia, con una certa ilarità, ipotizza che l’operatore diabbia avuto un imprevisto: “Non gli è suonata la sveglia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

germanodefrance : RT @fattoquotidiano: Lampedusa, aereo resta fermo in pista per mezz’ora: “Non c’è nessuno nella torre di controllo” - fattoquotidiano : Lampedusa, aereo resta fermo in pista per mezz’ora: “Non c’è nessuno nella torre di controllo” - Frankf1842 : RT @fanpage: Il volo per Palermo delle 6,10 è partito con oltre mezz’ora di ritardo perché non c’erano i controllori di volo. Il comandante… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il volo per Palermo delle 6,10 è partito con oltre mezz’ora di ritardo perché non c’erano i controllori di volo. Il comandante… - Piergiulio58 : Lampedusa: nessuno in torre di controllo, aereo resta in pista. Il comandante: “Mai visto nulla di simile”… -