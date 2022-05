La strage dei bambini, il momento in cui il killer entra a scuola (Di mercoledì 25 maggio 2022) In un video postato su Facebook dai genitori di 2 bambini della scuola si vede il killer entrare alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas. Nella strage hanno perso la vita 19 alunni e due ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) In un video postato su Facebook dai genitori di 2dellasi vede ilre alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas. Nellahanno perso la vita 19 alunni e due ...

Advertising

reportrai3 : Vincenzo Vinciguerra all'ergastolo per strage è stato un fedelissimo amico del neofascista Stefano delle Chiaie e h… - reportrai3 : Nunzio Briguglio parlò del ruolo di Bafisud di proprietà di Umberto Ortolani, l'eminenza finanziaria della P2, cond… - matteosalvinimi : #23maggio 1992. Trent’anni dalla strage di Capaci. Onore alla memoria, all’esempio e alla testimonianza del giudic… - BeatriceBella16 : RT @mmorphine_: Gli USA sono quel paese dove lottare contro l’aborto è di vitale importanza perché I FETI SONO BAMBINI ma allo stesso tempo… - luisa_pacelli : RT @nomfup: Non riesco ad ascoltare nemmeno uno di quelli che oggi piangono e si sbracciano per la strage in Texas. Nemmeno uno. Nemmeno i… -