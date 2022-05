Advertising

FirenzePost : Kuleba accusa la Nato: non fa nulla per frenare l’invasione russa. E chiede nuove misure contro Putin - zazoomblog : Ucraina Kuleba accusa la Russia di ricatto sullexport agricolo - #Ucraina #Kuleba #accusa #Russia - zazoomblog : Kiev accusa la Nato Kuleba: «Contro l’aggressione russa non fa assolutamente nulla» - #accusa #Kuleba: #«Contro - Sbrn65 : RT @SecolodItalia1: Kiev accusa la Nato, Kuleba: «Contro l’aggressione russa non fa assolutamente nulla» - SecolodItalia1 : Kiev accusa la Nato, Kuleba: «Contro l’aggressione russa non fa assolutamente nulla» -

La Russia non fa nulla di fronte all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. L'arriva dal capo della diplomazia ucraina, Dmytro. 'Vediamo la Nato come un'alleanza, come un'istituzione messa da parte e che non fa assolutamente nulla', ha affermatoal World ...La Russia non fa nulla di fronte all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. L'arriva dal capo della diplomazia ucraina, Dmytro. "Vediamo la Nato come un'alleanza, come un'istituzione messa da parte e che non fa assolutamente nulla", ha affermatoal World ...DAVOS – Dopo il suo presidente Zelensky al forum di Davos irrompe il ministro ucraino Kuleba che si scaglia con violenza contro la Nato che, a suo dire, non fa molto per contrastare Putin. Come se non ...'Oggi abbiamo visto la dichiarazione del funzionario russo, pensiamo al viceministro degli Esteri russo, che ha detto, ad esempio: 'la ...